В небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбиты БПЛА ВСУ

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Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре украинских беспилотных летательных аппарата Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, уточняется, что всего четыре беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областями с помощью дежурных средств ПВ.
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Элина Позднякова