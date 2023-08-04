В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

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Сирены воздушной тревоги прозвучали вечером в пятницу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорят данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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