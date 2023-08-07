В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

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Авиационная тревога была объявлена в ряде областей Украины: Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и в той части Запорожской области, которая находится под контролем Киева.
Эта информация основана на данных интерактивной карты, предоставленной украинским министерством цифровой трансформации. По этим данным, тревога была активирована в упомянутых регионах с 1:57 до 1:58 мск.
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Артем Кузьмин