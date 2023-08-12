В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО

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В ночные часы субботы системы противовоздушной обороны активировались в нескольких районах Крыма, сообщил в своем Telegram-канале советник руководителя региона Олег Крючков.
«Системы ПВО были активированы в различных частях Крыма. Призываем оставаться спокойными и доверять только надежным источникам информации», — отметил Крючков.С 1.30 до 3.15 утра движение на Крымском мосту было временно приостановлено, но теперь уже оно возобновилось.
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