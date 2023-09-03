В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога

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Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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