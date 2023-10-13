В Николаевской области прозвучали взрывы

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В Николаевской области Украины звучат взрывы, сообщают украинские СМИ. Ранее в регионе, а также в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.
С начала 10 октября регулярно происходят удары российской армии по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим системам Украины. Президент России Владимир Путин объявил, что эти действия являются ответом на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких инцидентов воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда распространяется на всю страну.
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