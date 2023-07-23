В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы

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Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях страны. А по информации украинского издания «Страна.ua», в Одессе прозвучало несколько взрывов.
Около семи прилетов зафиксировали недалеко от Радужного и в районе одесского порта, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Как отметили авторы канала, недалеко находится, в частности, региональный Криворожский центр «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне и Кропивницком (Кировограде). Никаких подробностей местные власти не предоставили до сих пор.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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Артем Путинцев