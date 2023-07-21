В Николаевской области Украины горят минные поля, снаряды детонируют

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В Николаевской области из-за жаркой погоды неаккуратным обращением с огнем загорелись минные поля, при этом идет детонация снарядов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
«Происходит детонация, волнуюсь за личный состав. Мы уезжаем, мы сами можем взорваться на этих снарядах. Поэтому огонь мы принимаем на себя, защищая поля с пшеницей, льном, подсолнечником», - сказала руководитель отряда Галицыновской местной пожарной охраны Ирина Грачева.
В сообщении говорится, что огонь возник из-за жаркой погоды, неосторожного обращения с огнём, а также преднамеренных поджогов.
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