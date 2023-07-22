В Никополе повреждено промышленное предприятие

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О повреждении промышленного предприятия рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«Повреждено промышленное предприятие. Обошлось без жертв», —сообщил Сергей Лысак в своём Telegram-канале.Минувшей ночью воздушная тревога прозвучала в нескольких районах Украины. Сообщалось о взрывах в Кропивницком, в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Официальной информации о каких-либо разрушениях не поступало. Сведений об объявлении тревоги также нет. Министерство РФ не сообщало о нанесении ударов, власти Украины также не комментировали произошедшее.
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Мария Фирсова