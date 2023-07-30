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В Новой Каховке перекрыли газоснабжение в 20 домах из-за обстрела ВСУ

30 июля 2023, 17:37

Фото: iStock/Standart

В Новой Каховке Херсонской области перекрыли газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ.
Об этом 30 июля сообщила администрация Новокаховского городского округа.
«Перекрыто газоснабжение около 20 домов. Ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом», —сказано в в Telegram-канале администрации.

Повреждена газовая труба в переулке Тихий. Частично оказалась разрушена крыша одного из домов.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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#всу
#обстрел
#сво
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Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ
30 июля 2023, 18:31

Фото: сайт Кремля

Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что экипаж танка в одном бою уничтожил 7 единиц бронетехники украинских войск, а также поразил несколько противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. Во время боя танк ВС РФ не пострадал.

Напомним, солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.

Украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции.

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#военные
#операции
#солдаты
#всу
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#танк
#удар
#запорожская область
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Почти половина украинского бюджета приходится на западную помощь
30 июля 2023, 17:21

Фото: iStock/Andrii_Atanov

Почти половина всех средств, которые поступили на финансирование украинского бюджета Украины в 2023 году, получены из-за рубежа.
Об этом пишет официальный Telegram-канал Верховной Рады. По словам председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Роксоланы Пидласы, западная материальная помощь с начала 2023 года составила 25,3 млрд долларов.
 
«Внешние ресурсы за первое полугодие составили 49,1% всех поступлений общего фонда», —пишет Роксолана Пидласа.
Она отметила, что за весь прошлый год Украина получила по такой же схеме 32,3 млрд долларов, почти 12 млрд выделили США.

Ранее сообщалось, что вашингтонская администрация готова запрашивать у Конгресса дополнительную финансовую помощь для Киева, если посчитает её необходимой. Об этом 28 июля заявил на брифинге Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.

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#украина
#сша
#бюджет
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Министр обороны Италии Крозетто допускает политическое решение украинского кризиса
30 июля 2023, 17:12

Фото: iStock/okfoto

Исход украинского кризиса может разрешиться благодаря политическому решению, а не в зоне боевых действий, где Киев испытывает трудности.
Так считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Его слова приводит издание Corriere della Sera. По мнению главы Минобороны Италии, никто не в состоянии предсказать, когда закончится противостояние между Украиной и Россией.  Крозетто считает, что укрепления Вооруженных сил РФ затрудняют попытки украинских военных добиться успехов в зоне СВО.
 
«Следовательно, это может быть политический выбор, который определит окончание конфликта. Это может служить, как бы парадоксально это ни звучало, аспектом, ускоряющим мирный процесс», — такой прогнох сделал итальянский министр.
Также Крозетто считает, что грядущие выборы президента в США серьезно скажутся на позиции Вашингтона по дальнейшей поддержке Киева.

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#украина
#сво
#конфликт
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Экс-советник Кучмы Соскин: Украину ждет гражданская война из-за отмены выборов
30 июля 2023, 17:06

Фото: iStock/alzay

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены. Об этом Соскин сообщил в своем блоге.
Соскин считает, что инициатива Зеленского и Верховной рады продлить военное положение, и, следовательно, «уничтожить условия для проведения выборов — узурпация власти». 

Бывший советник отметил, что если не будет отменено военное положение и президентские выборы в 2024 году не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, согласно которым в стране на 90 дней будут продлены сроки действия военного положения и мобилизации на Украине. При этом пояснительной записки к новым законопроектам пока нет. В свою очередь депутат украинского парламента Ярослав Железняк предполагает, что в стране продлится действие военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.

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#сво
#всу
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Военный эксперт Дандыкин предположил, откуда запустили дроны до Москвы
Военный эксперт Дандыкин заявил о большой дальности дронов при атаке «Москва-Сити»
30 июля 2023, 15:47

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. Об этом сообщает NEWS.ru.
«Сдается мне, что эти дроны имеют большую дальность. Вполне вероятно, что маршрут был заложен», — приводит слова Дандыкина NEWS.ru.

По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

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#пво
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#бпла
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Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области
30 июля 2023, 15:22

Фото: iStock/valio84sl

Дрон-камикадзе ликвидировали антидроновым ружьём в Брянской области в районе деревни Грудская, которая находится примерно в километре от украинской границы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации SHOT, БПЛА упал на землю и сдетонировал. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее украинские войска обстреляли свиноводческий комплекс в Климовском районе Брянской области, есть раненые. Отмечается, что в результате обстрела ранены две женщины.

Напомним, обломки обнаружили на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Повреждённый беспилотник самолётного типа увидел охранник. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.

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#беспилотник
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#всу
#пво
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Британия готовит украинских коммандос для захвата Крыма до Рождества
30 июля 2023, 15:16

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Издание Dailу Express пишет, что в Великобритании готовят элитную бригаду украинских коммандос для захвата Крыма до Рождества.
На тренировку прибыли порядка двух тысяч солдат. По данным источника, элитное подразделение «составит острие копья во время вторжения». Обучение проходит в боевом лагере в Окхэмптоне, Девон, закрытом для других воинских частей и общественности.
 
Упор сделан на использование гибкой тактики НАТО с многократными ударами. Сообщается, что успех будет зависеть от способности украинских военных оперативно адаптироваться к условиям и преодолевать трудности. 
 
Dailу Express пишет, что украинские войска в ходе операции будут наносить удары с воздуха, суши и моря. А украинские коммандос получат технику «для подрыва и паралича российских войск».

Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.

Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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В Саки на пляж санатория вынесло обломки беспилотника ВСУ

В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
#сво
#крым
#всу
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В Саки на пляж санатория вынесло обломки беспилотника ВСУ
30 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto/valio84sl

Обломки одного из беспилотников, которые были сбиты сегодня в Крыму, вынесло на пляж санатория в Саки.
Обломки обнаружили на пляже санатория «Полтава-Крым» в Саки. Повреждённый беспилотник самолётного типа, по данным Shot, увидел охранник. Никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 16 украинских БПЛА, которые пытались атаковать объекты на полуострове, были сбиты ПВО, ещё 9 подавили средства РЭБ.

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#бпла
#беспилотник
#пляжи
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В США назвали Су-57 самым опасным российским истребителем
30 июля 2023, 12:26

Фото:istockphoto/scaliger

Американское издание Military Watch посчитало российский истребитель пятого поколения Су-57 самым опасным в ВКС РФ.
Всего Military Watch проанализировало 15 российских истребителей, ранжируя их по боевой мощи и опасности. Исследователи отмечают, что российский военно-воздушный флот сильно уступает советскому, но тем не менее занимает третье место в мире.
 
По данным издания, истребитель Су-57 - преемник Су-27, который в 1980-е был лучшим боевым истребителем в мире. Сообщается, что темпы производства новых самолетов в данный момент невысоки. В распоряжении ВКС РФ пока только 10 таких самолетов, но к 2026 году планируется увеличить их количество до 50.
 
Military Watch пишет, что новая версия данного истребителя Су-57М поможет России сократить технологический разрыв с Китаем и Америкой. Эти страны уже создают истребители шестого поколения.

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#военная техника
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