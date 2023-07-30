В Новой Каховке перекрыли газоснабжение в 20 домах из-за обстрела ВСУ

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В Новой Каховке Херсонской области перекрыли газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ.
Об этом 30 июля сообщила администрация Новокаховского городского округа.
Повреждена газовая труба в переулке Тихий. Частично оказалась разрушена крыша одного из домов.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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«Перекрыто газоснабжение около 20 домов. Ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом», —сказано в в Telegram-канале администрации.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново. В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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Мария Фирсова