Фото: Фотобанк Московской области
Из-за разрушения Каховской ГЭС в Новокаховском городском округе ввели режим ЧС
В пресс-службе администрации Новокаховского городского округа объявили о введении местного режима чрезвычайной ситуации, сообщает «РИА Новости».
«Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 21 часов 00 минут 6 июня 2023 года», - говорится в сообщении администрации.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что вода с разрушенной Каховской ГЭС продолжает прибывать, поэтому жителей прибрежных районов сейчас экстренно эвакуируют.
«Для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной разрушениями Каховской ГЭС, введен режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 21 часов 00 минут 6 июня 2023 года», - говорится в сообщении администрации.
Ранее «Радио 1» сообщало, как глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что вода с разрушенной Каховской ГЭС продолжает прибывать, поэтому жителей прибрежных районов сейчас экстренно эвакуируют.
Евгения Парфентьева