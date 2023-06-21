В Новой Каховке умерла женщина, пострадавшая при атаке ВСУ дронами-камикадзе

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Пострадавшая после атаки дронов-камикадзе в Новой Каховке умерла, сообщают СМИ
Женщина, которая пострадала при атаке украинских дронов-камикадзе по Новой Каховке Херсонской области скончалась в больнице 20 июня. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оперативный штаб городского округа.
Украинские боевики ранее атаковали дронами-камикадзе больницу в Новой Каховке. В результате инцидента один человек был контужен, еще трое получили легкие ранения. Отмечается, что медицинский персонал не пострадал.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«В районе 14:00 умерла. Травмы, несовместимые с жизнью», — цитирует издание слова представителя оперштаба.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Донецке при обстреле ВСУ погиб человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян