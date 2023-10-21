В Одессе мужчина прилюдно разорвал украинский флаг

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В центре Одессы мужчина разорвал государственный флаг Украины.
Украинское издание «Страна.ua» сообщает, что украинский кий флаг был установлен на фасаде дома. Мужчина его дёргал и тянул, пока не разорвал. Прохожие были возмущены таким вольным обращением с государственным символом и обратились в полицию.
Подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Ему могут назначить штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишить свободы на 3 года.
Ранее сообщалось, что, если Вашингтон выделит Украине ещё 61,3 млрд долларов, то Украина займёт второе место после Афганистана по объемам помощи от Америки с 2001 по 2023 годы. Общий объем помощи США с 2001 по 2023 годы для Украины составит примерно 91,7 млрд долларов, а для Израиля — 77,4 млрд долларов. Таким образом Украина станет второй страной в мире по размеру помощи от США после Афганистана.
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.
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Подозреваемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали. Ему могут назначить штраф, арест на срок до 6 месяцев или лишить свободы на 3 года.
19 октября Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, куда входит помощь Украине и Израилю на 61,3 млрд долларов.
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Мария Фирсова