В Одессе повредили припортовую инфраструктуру во время взрывов

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После ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения.
Об этом сообщает пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».
Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.
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Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.
«Есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном», — сообщила Наталия Гуменюк.Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Артёмовском. Артиллерийский расчёт гаубицы Д-30 Воздушно-десантных войск России уничтожил замаскированный украинский командно-наблюдательный пункт на Артёмовском направлении СВО, находящийся в одном из полуразрушенных домов в серой зоне. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
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Мария Фирсова