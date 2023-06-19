В Одессе прогремел взрыв

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В свою очередь, РИА Новости пишет о том, что украинское издание «Страна.ua» ранее сообщало о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
С 10 октября 2022 года ВС РФ начали наносить удары по инфраструктурным объектам Украины, включая объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Ракетные удары начались спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю страну.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВСУ столкнулись с совершенно другой российской армией в данный момент, нежели это было осенью, когда у украинской стороны случились успехи на Харьковском направлении.