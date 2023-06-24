istockphoto/RamonCast
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе
Украинское издание «Общественное» пишет, что в Одессе прогремели взрывы.
В Одесской области, как и на большей части территории Украины, объявили воздушную тревогу.
По данным издания «Страна.ua», в Одесской области идёт работа систем противовоздушной обороны (ПВО).
Ранее сообщалось, что подполковник Марочко предупредил о мобилизации женщин на Украине. На Украине могут начать всеобщую мобилизацию женщин. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив, что в некоторый районах боевого соприкосновения уже замечали тела погибших девушек.
В Одесской области, как и на большей части территории Украины, объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что подполковник Марочко предупредил о мобилизации женщин на Украине. На Украине могут начать всеобщую мобилизацию женщин. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, отметив, что в некоторый районах боевого соприкосновения уже замечали тела погибших девушек.
Мария Фирсова