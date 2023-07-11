В Одессе прозвучало несколько взрывов;

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Несколько взрывов прогремело в Одессе, сообщил 24-й канал украинского телевидения. По его данным, возможно, имеет место работа сил противовоздушной обороны
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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