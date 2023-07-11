В Одессе прозвучало несколько взрывов;

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российский подводный комплекс «Посейдон» может одним залпом стереть с лица земли несколько штатов США. Он рассказал, чего можно ждать от торпеды и почему ее так опасаются на Западе, пишет ОСН.