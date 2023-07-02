В Одессе расследуют, на что ушли выделенные на бомбоубежища 200 миллионов гривен

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Антикоррупционное ведомство прокуратуры Украины приступило к расследованию в отношении лиц, ответственных за обслуживание убежищ в Приморском районе города Одесса, после того как стало известно, что в 2022 году на ремонт и оснащение этих убежищ было выделено 200 миллионов гривен (приблизительно 478 миллионов рублей), но 90% из них оказались не пригодными или частично пригодными для использования. Об этом сообщил представитель российских силовых структур, ссылаясь на информацию от источников в военной администрации Одесской области, передает РИА Новости.
«После того как руководство Одесской области совместно с органами МВД обнаружило, что из-за усиления артиллерийской активности российской стороны, в результате проверки готовности убежищ гражданской защиты было выявлено, что только 10% из 245 сооружений полностью готовы к использованию, 20% — временно ограниченно готовы, 35% — частично готовы, и 35% — совершенно непригодны. Несмотря на то, что на оборудование, ремонт и пополнение запасов продовольствия и воды в 2022 году было выделено более 200 миллионов гривен», — говорится в заявлении источника агентства.По его словам, в 37 убежищах нет входных дверей, в 82 — неисправное освещение, 134 убежища не оборудованы системами вентиляции, а в 142 убежищах отсутствуют запасы воды, продовольствия и медикаментов.
«Специальная комиссия, состоящая из специалистов различных ведомств, в результате проверки потребовала прекратить эксплуатацию, то есть списать, 61 убежище из 245 в Приморском районе Одессы, а в оставшихся провести ремонтные работы», — добавил сотрудник силовых структур.Источники в военной администрации Одесской области также сообщили, что по результатам проверки Государственное бюро расследований совместно с Антикоррупционной прокуратурой Украины начало следственные действия против должностных лиц, ответственных за обслуживание и эксплуатацию бомбоубежищ.
По данным источника, руководство военной администрации Одесской области в сотрудничестве с органами МВД поручило организациям, которые обслуживают убежища, принять меры по устранению выявленных недочетов до 1 июля.
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