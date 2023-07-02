В Одессе расследуют, на что ушли выделенные на бомбоубежища 200 миллионов гривен

Антикоррупционное ведомство прокуратуры Украины приступило к расследованию в отношении лиц, ответственных за обслуживание убежищ в Приморском районе города Одесса, после того как стало известно, что в 2022 году на ремонт и оснащение этих убежищ было выделено 200 миллионов гривен (приблизительно 478 миллионов рублей), но 90% из них оказались не пригодными или частично пригодными для использования. Об этом сообщил представитель российских силовых структур, ссылаясь на информацию от источников в военной администрации Одесской области, передает РИА Новости.