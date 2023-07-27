В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела

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Власти Одессы заявили, что после ночных обстрелов со стороны РФ в городе повреждены оборудования грузовых терминалов.
«Минувшей ночью под обстрелом оказалась портовая инфраструктура», - сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
Он также добавил, что в результате ночного обстрела повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, также полностью уничтожено здание охраны и два автомобиля.
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