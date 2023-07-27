В Одессе заявили о повреждении грузовых терминалов после ночного обстрела

Соединенные Штаты Америки должны стремиться к скорейшему прекращению огня, поскольку не смогли помешать началу контрнаступления ВСУ, и теперь только от них зависит, ждет ли Украину судьба Сирии, пишет обозреватель Дэниел Ларисон в статье для Responsible Statecraft.