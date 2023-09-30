В Одессе звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

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В Одессе прозвучало целая серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Думская». При этом, согласно информации официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
Сейчас предупреждения о воздушной тревоге, как пишет ТАСС, действуют в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.
Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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