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В Одессе звучат взрывы, объявлена воздушная тревога

30 сентября 2023, 23:27
Фото: iStock/V-art

Фото: iStock/V-art

В Одессе прозвучало целая серия взрывов. Об этом сообщает украинское издание «Думская». При этом, согласно информации официального ресурса для оповещения населения, в регионе объявлена воздушная тревога.
Сейчас предупреждения о воздушной тревоге, как пишет ТАСС, действуют в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#одесса
#украина
#взрывы
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Минобороны: Комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой ВСУ
30 сентября 2023, 23:42

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные комплексы «Искандер» уничтожили эшелон с бронетехникой и район сосредоточения живой силы бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве рассказали, что разведчики узнали место погрузки эшелона с бронетехникой, предназначенной для усиления украинских войск, в Николаевской области. 

Координаты передали расчету ракетного комплекса, который нанес высокоточный удар.

«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.

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#всу
#военная техника
#минобороны рф
#украина
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Экс-разведчик США Риттер: Зеленский будет мёртв на момент капитуляции Украины
30 сентября 2023, 21:24

Фото: сайт Кремля

На момент подписания капитуляции, президента Украины Владимира Зеленского уже может не быть в живых. Об этом в интервью YouTube-каналу Through the eyes of рассказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
Он спрогнозировал, что Зеленский будет «убит, либо отойдет в сторону». А участвовать в переговорах будет тот, кто придёт ему на смену.

Также Риттер заявил, что окончательные условия мирного договора будут озвучены Россией, а странам Запада необходимо будет просто осознать, что противостоять России бессмысленно и создаёт угрозу безопасности ряду государств.

Ранее сообщалось, что Запад уже задумывается над заменой Зеленского из-за его категорических отказов от проведения мирных переговоров с Россией. 

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#украина
#россия
#мир
#владимир зеленский
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Китай сократил продажи беспилотников и их комплектующих Украине
30 сентября 2023, 19:12

Фото: iStock/valio84sl

Китайские компании сократили продажи беспилотников и комплектующих к ним Украине. Об этом сообщает американская газета New York Times.
Напомним, что 1 сентября Китай ввёл экспортный контроль за беспилотниками и их комплектующими.

В связи с этим, украинским властям приходится искать обходные пути, перевозя беспилотники контрабандой. Это необходимо, чтобы как можно быстрее компенсировать сбитые в зоне СВО дроны.

Уточняется, что сложившаяся ситуация создаст проблемы Украине в зимнее время. 

Ранее сообщалось, что Украина занялась разработкой шести моделей беспилотников, некоторые из которых смогут преодолевать свыше 1 тысячи километров. 

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#украина
#китай
#поставки
#беспилотник
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Страна.ua: В первые дни СВО было уничтожено 90% систем ПВО под Харьковом
30 сентября 2023, 18:27

Фото: istockphoto/e-crow

В самом начале специальной военной операции (СВО) в Харьковской области было уничтожено 90% всех средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал начальник харьковского гарнизона Сергей Мельник.
По его словам, которое приводит украинское издание «Страна.ua», российские военные знали координаты и схемы всех командных пунктов ПВО. Дело здесь даже не в массированных ударах и не в умелых действиях разведки.  Просто почти все коммуникации и ключевые пункты обороны создавались еще во времена СССР. Естественно, планы расположения важных военных объектов были в распоряжении министерства обороны РФ.

Конечно, деятельность структур  ПВО после точно направленных ударов была практически полностью парализована, констатировал высокопоставленный украинский военный. Позже Украине удалось выпросить у западных союзников системы противовоздушной обороны европейского и американского производства. Но почти все они размещены вокруг  Киева, чтобы воспрепятствовать массированным ударам по центрам принятия решений в украинской столице, заключил Мельник.

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#харьков
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Зеленскому объяснили, как изменятся границы Украины
Скотт Риттер: Россия присоединит к себе еще пять украинских регионов
30 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/JARAMA

Россия освободит и включит в свой состав еще пять областей Украины. Об этом заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
В интервью YouTube-каналу Ask The Inspector военный эксперт сказал, что не видит никаких перспектив для киевских властей.

«Украине конец. Это мой новый прогноз», — эмоционально объявил экс-разведчик.

Он предположил, что конфликт не закончится до тех пор, пока российские войска не освободят еще пять регионов. В их числе Риттер назвал Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев и Сумы. По мнению аналитика, захват этих территорий будет параллельно сопровождаться уничтожением остатков ВСУ, еще способных сражаться. После этого Украину ждет разделение по аналогией с «планом Моргентау» (программа послевоенного преобразования Германии - ред.). Правительство же Зеленского будет неминуемо свергнуто либо в результате этих событий, либо даже раньше, заключил эксперт.

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#россия
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InfoBRICS: Пентагон в панике из-за катастрофы западного оружия на Украине
30 сентября 2023, 14:43

Фото: istockphoto/Vitalii Livadnyi

Иностранные правительства и СМИ с самого начала специальной военной операции старались развивать и поддерживать миф о превосходстве техники и оружия НАТО над аналогами советского и российского образца. Сейчас Пентагон впал в тихую панику, наблюдая, как на Украине горит техника стоимостью в миллионы долларов.
Об этом заявил военный аналитик Драго Босник в своей статье для издания InfoBRICS. Легенда о превосходстве западной техники оказалась мифом. Она не только не помогла ВСУ в ходе контрнаступления. Сами украинцы часто предпочитают пользоваться своими собственными советскими аналогами. К тому же, ценность и правдивость разговоров о «неуязвимости», например, БМП Bradley украинские боевики ощутили на себе, когда  горели вместе с ними после попаданий российских снарядов.

Военный эксперт констатировал в заключение,  что западные эквиваленты советской военной техники эффективны, а еще более того эффектны, только на «военных парадах моды» в Голливуде.

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#всу
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#оружие
#сша
#украина
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Медведев раскрыл, когда закончится спецоперация на Украине
Медведев: спецоперация закончится после полного уничтожения киевского режима
30 сентября 2023, 14:37

Фото: сайт Кремля

Спецоперация будет продолжаться до полного искоренения нацистского режима Киева. Об этом в своём Telegram-канале сообщил заместитель представителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что Россия одержит победу в спецоперации и освободит ещё больше территорий.

По словам Медведева, СВО завершится, когда «исконно русские территории» будут полностью освобождены от врага. 

Также зампред Совбеза РФ добавил, что референдум, проведённый в прошлом году на новых территориях России, предопределил дальнейшую судьбу жителей. Сделав свой выбор, они показали единство и самоотверженность русского народа, что стало символом восстановления исторической справедливости.

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#дмитрий медведев
#россия
#референдум
#выбор
#спецоперация
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В Германии заявили о праве Киева атаковать территорию России ракетами Taurus
30 сентября 2023, 14:27

Фото: istockphoto/3D_generator

Ракtты Taurus должны быть поставлены Киеву как можно скорее, а их использование ВСУ для нанесения ударов по объектам на территории России не противоречит международному праву. Об этом заявила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.
В интервью медиагруппе Funke она высказала глубокую, хотя и довольно парадоксальную мысль о том, что если Запад сократит или вовсе прекратит поставки оружия на Украину, то это отдалит наступление мира. Она, впрочем, вполне резонно заявила, что без поддержки западных союзников Россия давно уже победила бы в конфликте.

Что касается легитимности применения немецких ракет для ударов по территории России, то Штрак-Циммерман считает, что международное право разрешает атаковать военные цели на территории противника. Видимо, немецкий политик относит к военным целям также детские сады, дома престарелых и школы на территории приграничных российских регионов, которые подвергались ударам артиллерии ВСУ.

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#ракета
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ВСУ применили химическое оружие при обстреле российских позиций под Горловкой
30 сентября 2023, 14:04

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили боеприпасы с химической начинкой при обстреле российских позиций под Горловкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал советник главы региона Ян Ягин.
В разговоре с ТАСС он сообщил, что неоднократно на себе испытывал последствия воздействия химических снарядов. По словам Ягина, противник применял их в Волновахе, под Угледаром и Мариуполем, в боях под Артемовском. Сейчас украинцы используют химическое оружие  под Грловкой.

Командиры российских частей рассказывают, что после украинских обстрелов бойцы часто испытывают приступы удушья, головной боли, у них слезятся глаза, появляется резь в горле и раздражения на коже. Применение химического оружия запрещено международными конвенциями, но для террористического киевского режима не писаны никакие законы, в том числе и международные правовые акты.

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#законы
#всу
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