В Одессе звучат взрывы

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Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщают украинские издания Klymenko Time и «Суспильне» («Общественное»). Других подробностей произошедшего пока не известно.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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