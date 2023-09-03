В Одесской области нанесли удары по припортовой инфраструктуре

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Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем телеграм-канале, что в Одесской области после ударов пострадала портовая инфраструктура.
Напомним, ранее сообщалось о сигналах воздушной тревоги в Одесской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных официальному Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.
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