В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

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В Измаильском районе Одесской области взрывами повреждена припортовая инфраструктура. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
«Повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары», - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Минувшей ночью в Одесской области Украины раздалось несколько взрывов после объявления там воздушной тревоги. Однако сообщалось о работе средств украинской противовоздушной обороны, поскольку группа беспилотников приближалась к портам Измаил и Рени на Дунае.
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Элина Позднякова