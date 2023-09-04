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В Одесской области повреждены производственные здания

Власти Одесской области сообщили о повреждениях производственных помещений
04 сентября 2023, 09:54
Фото: iStock/Leonid Ikan

Фото: iStock/Leonid Ikan

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, в результате ударов по объектам инфраструктуры Измаильского района, оказались повреждены складские и производственные помещения. Глава областной администрации также сообщил о взрывах, которые прозвучали сразу после ударов силами российских подразделении, однако, к утру возгорания удалось ликвидировать.

Прежде сообщалось о серии взрывов в городе Измаил. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.

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#украина
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ВСУ обстреляли брянское село Подывотье, пострадавших нет
04 сентября 2023, 10:10

Фото: iStock/frantic00

Украинская сторона обстреляла село Подывотье Севского района в Брянской области, в населенном пункте нарушено энергоснабжение, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он добавил, что при обстреле с украинской стороны также повреждена хозпостройка. Кроме того, в населённом пункте нарушена электроподача. Сейчас все экстренные службы региона находятся на месте ЧП.

Минувшей ночью в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили два над Черным морем у Крыма и в Курской области два украинских БПЛА самолетного типа. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка Украины совершить террористическую атаку двумя беспилотниками по объектам на территории России была пресечена в 1:00.

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В Киеве все школы и колледжи «заминировали»
04 сентября 2023, 09:56

Фото: iStock/artoleshko

Киевская полиция получила 4 сентября информацию о минировании всех школ и колледжей.
Klymenko Time сообщает, что правоохранители и спасатели принимают необходимые меры. Администрация учебных заведений и полиция дополнительно будут принимать решение относительно эвакуации детей и учителей.
 
Аналогичное сообщение полиция Киева получила и 1 сентября. Тогда информация о минировании не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что участники 16 пророссийских хакерских групп вывели из строя сразу 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии.

Хакеры провели масштабную кибероперацию против пособников украинских атак на РФ. При этом подчеркивается, что подобное число групп, действующих в одно время, впервые зафиксировано со времен существования интернета.

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Во время обстрела Запорожской области погибли три человека
04 сентября 2023, 09:00

Фото: iStock/RamonCast

Под обстрелом оказалась деревня Конские Раздоры.
РИА Новости пишет, что магазин продуктов и сельхозтехники обстреляли ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Погибли 3 человека, 4 ранены.
 
Попадания пришлись по территории коммерческого предприятия, где находятся офис, магазин запчастей, сельхозтехники, продуктов, а также ангар и стоянка.
 
Разрушению подверглось офисное помещение и магазин. Значительное количество зерна, которое хранилось в ангаре, сожжено. В частных постройках недалеко от этого места выбиты стекла.

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#всу
#сво
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Хакеры взломали 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши в поддержку СВО
04 сентября 2023, 08:41

Фото: iStock/welcomia

Участники 16 пророссийских хакерских групп вывели из строя сразу 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, а также взломали базу данных МВД Латвии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующее заявление.
И него следует, что хакеры провели масштабную кибероперацию против пособников украинских атак на РФ. При этом подчеркивается, что подобное число групп, действующих в одно время, впервые зафиксировано со времен существования интернета.
 
«Мы бьем за Псков, Крым и Донбасс», - заявили хакеры.
Уточняется, что на данный момент им удалось вывести из строя 127 информационных ресурсов стран Прибалтики и Польши. Сейчас там красуется фраза: «Война закончена лишь тогда, когда будет уничтожен последний нацист».
 
Хакеры добавили, что также взлому подверглась и база данных МВД Латвии, в открытом доступе оказалась вся информация ведомства. При этом не работают каналы обмена служебными сообщениями госорганов, остановлена работа паркоматов и системы мобильного банкинга.
 
В заявлении подчеркивается, что подобные атаки будут продолжаться.

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#рф
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Марочко озвучил потери ВСУ за минувшую неделю в ЛНР
Марочко: ВСУ потеряли более 3,4 тыс человек в ЛНР за минувшую неделю
04 сентября 2023, 08:19

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что за минувшую неделю на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях потери в рядах ВСУ превысили 3400 человек.
«За истекшую неделю на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлении успешно отражено 74 атаки и контратак противника. Ликвидировано более 3400 украинских боевиков и наемников», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что российские военные уничтожили 109 автомобилей вражеских автомобилей, 74 различных боевых бронированных машин, а также 49 орудий полевой артиллерии противника.

При этом Марочко отметил и снижение наступательных действий украинских военных. По его словам, на это повлиял рост потерь в личном составе, а также вооружении.

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В Днепропетровской области поразили объект инфраструктуры, вспыхнул пожар
04 сентября 2023, 08:05

Фото: iStock/sarawutk

В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект.
Данное заявление сделал глава областной администрации Сергей Лысак. ПО его словам, речь идёт об объекте в Днепровском районе региона. Там случился пожар.
 
Известно, что инфраструктурный объект поразили рано утром.

Ранее сообщалось, что в Черном море были уничтожены четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force, произведенных в США и перевозивших десантные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в понедельник.

В соответствии с официальным заявлением Минобороны, инцидент произошел в ночное время 4 сентября 2023 года в северо-западной части Черного моря. Воздушные силы Черноморского флота России атаковали и уничтожили четыре катера, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.

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#пожар
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На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе
Губернатор: На Камчатке запустили производство дронов-камикадзе на нужды СВО
04 сентября 2023, 06:36

Фото: istockphoto/aapsky

Запущено производство дронов-камикадзе на Камчатке, предназначенных для использования в ходе специальной военной операции. Об этом объявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем телеграм-канале.
Первая партия этих беспилотных аппаратов уже готова к отправке на фронт. Всего в ней находится 80 дронов. По словам Солодова, эти беспилотники будут предоставлены военнослужащим 40-й бригады морской пехоты, а также бойцам из состава 110-й и 164-й бригад.

Важной частью этой инициативы будет обеспечение связи и сотрудничества местных производителей, операторов дронов и вооруженных сил Российской Федерации, базирующихся на Камчатке. Это включает в себя обучение военных в управлении беспилотными аппаратами и их техническому обслуживанию.

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#рост
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Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ в акватории Черного моря
04 сентября 2023, 06:33

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В Черном море были уничтожены четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force, произведенных в США и перевозивших десантные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в понедельник.
В соответствии с официальным заявлением Минобороны, инцидент произошел в ночное время 4 сентября 2023 года в северо-западной части Черного моря. Воздушные силы Черноморского флота России атаковали и уничтожили четыре катера, которые двигались в направлении мыса Тарханкут на крымском побережье.

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«Курганмашзавод»: Выпуск БМП-3 увеличился в три раза за время СВО
04 сентября 2023, 05:49

Фото: iStock/cbcntvf1

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (является частью холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов проинформировал о троекратном увеличении выпуска БМП-3 за время СВО на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
«Курганмашзавод» в связи с началом спецоперации провел ряд мероприятий, связанных с обеспечением выполнения гособоронзаказа, который предполагает в том числе дополнительные потребности в боевых машинах. Их выпуск, а в основном это БМП-3, увеличился в три раза по сравнению с мирным временем. Кроме того, выросли поставки и другого вооружения нашего производства», — цитирует агентство слова собеседника.

Боевая машина пехоты БМП-3 предназначается как для общевойсковых боев, так и для выполнения специальных задач. В мощный комплекс вооружения машины входит в том числе 100-мм пусковая установка, оснащенная автоматизированной системой управления огнем. На суше БМП-3 может развивать скорость до 70 км на суше и до 9,5 км в час.

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