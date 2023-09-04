В Одесской области повреждены производственные здания

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в ряде населенных пунктов в Измаильском районе повреждены склады и производственные помещения. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Прежде сообщалось о серии взрывов в городе Измаил. В Одесской области была объявлена воздушная тревога.
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