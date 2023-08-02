В Одесской области приостановили деятельность порта Измаил

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Деятельность порта Измаил в Одесской области приостановлена. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации источников, операции в порту Измаил приостановлены.
Напомним, ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.
Ночная атака беспилотниками произошла на юге региона. В командовании ВСУ сообщили, что были слышны взрывы, затем произошло возгорание на ряде объектов. В результате атаки БПЛА, поврежден элеватор, полыхают портовые и промышленные объекты города. Минувшей ночью, на территории области была объявлена воздушная тревога, сообщается о срабатывании украинских систем ПВО.
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Напомним, ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.
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Екатерина Коршунова