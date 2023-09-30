В Одесской области прогремел взрыв

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На фоне объявленной воздушной тревоги в городе Южный Одесской области Украины, прогремел взрыв. Об этом сообщает «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Уточняется, что воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 08:36.
Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что президент Украины с кураторами из США и Великобритании разработал новый план действий следующего контрнаступления, которое должно начаться в первых числах октября.
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Кроме того, за прошедшую ночь воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Сообщается, что взрывы также прогремели в Винницкой области и в Херсоне, находящимся под контролем Украины. В результате этого были повреждены объекты инфраструктуры.
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Анастасия Чинкова