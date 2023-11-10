В Одесской области раздались взрывы

Попавший в плен боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич заявил, что бригады украинских войск, где служат много призванных по мобилизации, не получают вооружения и техники стран НАТО, так как украинское командование и власти опасаются их мятежа. Об этом сообщает РИА Новости.