В Одесской области раздаются взрывы

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Взрывы произошли в Одесской области, где ранее объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило украинское издание «Страна». Также имеется информация о взрывах в Кировоградской области.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев