В Одесской области в результате взрыва был повреждён объект инфраструктуры

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В результате взрыва в Одесской области был повреждён объект инфраструктуры. Об этом в своём Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу региональной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.
Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.
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