В Одесской области загорелась нефтебаза

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В Измаиле Одесской области на нефтебазе произошёл пожар.
В Измаиле Одесской области Украины загорелась нефтебаза, пишет издание «Страна.ua».
Паблик «Типичная Одесса» разместил видео, предположительно, пожара в районе нефтехранилища.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.
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«Одесские паблики пишут о ночном пожаре в Измаиле», —говорится в сообщении.
Ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.
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Мария Фирсова