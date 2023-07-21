В Одесской области заявили о повреждении зернохранилища

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Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил о повреждении в результате российского удара зернохранилища и техники сельскохозяйственного предприятия.
«Две ракеты попали в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий. Вспыхнул пожар и уже во время борьбы с огнем раздалась повторная тревога», - написал Кипер в своем Telegram-канале.
Он добавил, что позже еще одна ракеты прилетела в тоже предприятие, уничтожив сельскохозяйственную и спасательную технику. Уже позже пожарные смогли ликвидировать возгорание. При этом, согласно словам Кипера, при ударе ВС РФ в Одесской области было уничтожено 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
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Элина Позднякова