В офисе Зеленского ответили Трампу на призыв к территориальным уступкам

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Михаил Подоляк заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России в обмен на мир
Украина не согласится пойти на территориальные уступки ради мира, потому что подобные соглашения приводят лишь к эскалации конфликта. Об этом в социальных сетях написал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
По его словам, такие уступки в будущем могут стать причиной нового этапа боевых действий.
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По его словам, такие уступки в будущем могут стать причиной нового этапа боевых действий.
«Украина не будет отдавать часть своей территории, чтобы остановить войну. Потому что примитивные соглашения «территория в обмен на мир» неизменно приводят лишь к эскалации конфликта и последующим этапам войны», - отметил Подоляк.Напомним, некоторое время назад экс-президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США стоит попытаться привести Россию и Украину к миру. При этом, он допустил вариант территориальных уступок в пользу РФ.
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Татьяна Лаврова