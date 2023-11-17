В офисе Зеленского пожаловались на долгие сроки поставки вооружения Киеву

За минувшую неделю российские военные нанесли 24 массированных удара с помощью БПЛА и высокоточного оружия по местам дислокации боевиков ВСУ, в том числе из нацформирований «Азов»* и «Правый сектор»*. Об этом сообщили в Минобороны РФ.