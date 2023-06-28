В офисе Зеленского заявили о «тяжелом» контрнаступлении

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По его словам, наступательная операция не проходит, как «блицкриг», о чем думали многие.
«Мы говорим, что этот этап тяжелый и требует более терпеливого подхода, в том числе со стороны наблюдателей», - подчеркнул Подоляк.
Напомним, накануне российский лидер Владимир Путин отмечал, что киевский режим утратил, в общей сложности, 259 танков, а также 780 бронемашин с начала контрнаступления ВСУ.
Контрнаступление украинских военных на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось еще 4 июня. Тогда основной удар бойцов ВСУ был сконцентрирован именно на Запорожском участке.
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал «главные события» контрнаступления ВСУ, которые, по его словам, будут впереди. Разъяснять свои слова он не стал.