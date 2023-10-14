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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в оккупированном украинскими войсками городе Запорожье царит атмосфера террора, местные жители ждут прихода ВС России. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что подразделения «Западной» группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили 7 атак ВСУ. Атаки ВСУ отразили в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка. Они расположены в Харьковской области Украины.
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