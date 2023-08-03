В ООН не поверили в видеозапись, на которой ВСУ расстреливают гражданских под Угледаром

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«Я проконсультировался с коллегами (из мониторинговой миссии УВКПЧ на Украине – ред.). Они говорят мне, что, хотя изображения вызывают беспокойство, материал, по-видимому, был сильно отредактирован и, следовательно, не предоставляет достаточной основы или информации для того, чтобы мы могли комментировать», - прокомментировала ситуацию Троссел.
На кадрах, которые публикует «РИА Новости», видно, как украинская ДРГ, распределенная по лесной дороге, тормозит машину с мирными жителями, после чего расстреливает их в упор. Тела ВСУ оттащили в лес и хотели также забрать машину, однако, по ним начали бить российские артиллеристы, заставив украинцев спасаться бегство.
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