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Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Об этом сообщил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней во время презентации доклада Landmine monitor 2023.
По его словам, у UNIDIR существуют свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, а именно в Донецке, где местные снимали, как собирают эти мины или стреляют по ним. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» детонирует, когда человек наступает. Боеприпасы малозаметны из-за своего размера и защитного цвета корпуса. Минирование территории производят с применением кассетных боеприпасов.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление, а также производство противопехотных мин. По результатам расследования, которое провёл Human Rights Watch осенью 2022 года, ВСУ применяли кассетные снаряды во время бомбардировки Изюма и его окрестностей.
В результате обстрелов скончались 8 мирных жителей, ещё 15 пострадали. О том, что украинская сторона использует кассетные боеприпасы, в своём отчёте заявили эксперты ООН.
В феврале на сайте Оттавской конвенции была опубликована информация о том, что её председатель проведёт диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch. Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин «Лепесток» против мирного населения в Донбассе.
При этом представители Украины заявляют, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.
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«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал исследователь Марк Хизней.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление, а также производство противопехотных мин. По результатам расследования, которое провёл Human Rights Watch осенью 2022 года, ВСУ применяли кассетные снаряды во время бомбардировки Изюма и его окрестностей.
В результате обстрелов скончались 8 мирных жителей, ещё 15 пострадали. О том, что украинская сторона использует кассетные боеприпасы, в своём отчёте заявили эксперты ООН.
В феврале на сайте Оттавской конвенции была опубликована информация о том, что её председатель проведёт диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch. Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин «Лепесток» против мирного населения в Донбассе.
При этом представители Украины заявляют, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.
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Мария Фирсова