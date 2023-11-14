Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ООН обвиняют Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

В ООН обвиняют Украину в нарушении конвенции о запрете противопехотных мин

14 ноября 2023, 13:27
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.
Об этом сообщил член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней во время презентации доклада Landmine monitor 2023.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал исследователь Марк Хизней.

По его словам, у UNIDIR существуют свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, а именно в Донецке, где местные снимали, как собирают эти мины или стреляют по ним. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» детонирует, когда человек наступает. Боеприпасы малозаметны из-за своего размера и защитного цвета корпуса. Минирование территории производят с применением кассетных боеприпасов.

Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление, а также производство противопехотных мин. По результатам расследования, которое провёл Human Rights Watch осенью 2022 года, ВСУ применяли кассетные снаряды во время бомбардировки Изюма и его окрестностей.

В результате обстрелов скончались 8 мирных жителей, ещё 15 пострадали. О том, что украинская сторона использует кассетные боеприпасы, в своём отчёте заявили эксперты ООН.

В феврале на сайте Оттавской конвенции была опубликована информация о том, что её председатель проведёт диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch. Постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо об использовании Киевом противопехотных мин «Лепесток» против мирного населения в Донбассе.

При этом представители Украины заявляют, что ВСУ не применяют этот вид вооружений.

Читайте также:

Полковник в отставке Баранец призвал готовиться к роевой войне

Пленный грузинский наемник рассказал об убийстве мирного жителя французами из ВСУ

Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль
#украина
#всу
#сво
#новости
#оон
#политика
#россия
Читайте нас в
Полковник в отставке Баранец призвал готовиться к роевой войне
Военный эксперт Баранец назвал вызовом времени массовые атаки украинских БПЛА
14 ноября 2023, 12:28

Фото: Istock/NiseriN

Министерство обороны РФ заявило, что в ночь на 14 ноября ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Информации о разрушениях или пострадавших нет.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что массированные атаки беспилотниками будут продолжаться ещё долго, и России нужно искать новые решения этой проблемы. Об этом он рассказал «Радио 1».
«У нас появился лучший тактический беспилотник ZALA Ланцет, которого украинцы боятся больше всего, мы уплотняем противовоздушную оборону, но надо готовиться к так называемой роевой войне. Она сложна тем, что наши радары тоже имеют определённые ограничения по обнаружению этих беспилотников, к тому же, когда беспилотники используются в массовом виде, то с ними труднее работать. Вот это одна из задач, которую сейчас решают и наши учёные, наше НИИ, наше конструкторское бюро. Здесь нужны новые оригинальные решения и средства поражения», — сказал Баранец.
Военный эксперт напомнил, что сегодня Россия использует антидроновые оружия, беспилотники-камикадзе. Однако собеседник уверен, что на этом нельзя останавливаться.
«Мы сейчас пытаемся применять боеприпасы, которые могли бы в середину этой стаи послать ракету. Борьба с этой напастью у нас идёт, но волшебное решение этой проблемы вряд ли будет быстро найдено, это вызов времени и мы его должны достойно принять», — добавил он.
Читайте также: 

БПЛА попытался атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне

Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области

Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ
#россия
#беспилотник
#боеприпасы
#виктор баранец
#сво
#украина
Читайте нас в
Пленный грузинский наемник рассказал об убийстве мирного жителя французами из ВСУ
Пленный грузинский наемник: двое французов из ВСУ убили мирного жителя
14 ноября 2023, 12:12

Фото: iStock/dvulikaia

Грузинский наёмник ВСУ Георгий Чубетидзе, попавший в плен к ВС РФ, рассказал, как два француза из иностранного батальона застрелили мирного жителя за отказ пустить их к себе в дом. Видео опубликовало Минобороны РФ.
«Были у нас два француза, которых местный житель не пустил домой, и они постреляли местного мужика», - рассказал Чубетидзе.

По его словам, в иностранном легионе ВСУ служат поляки, британцы, американцы, бразильцы, испанцы и французы. При этом он уточнил, что большинство из них скрываются в ВСУ от наказания за тяжкие преступления, которые они совершили у себя на родине.

Пленный Чубетидзе также рассказал, что из наёмников иностранного легиона создавали снайперские пары за позициями подразделений терробороны. Они стреляли по ним в случае, если те отступали, тем самым возвращая их вернуться на позиции.

Читайте также:

Осужденный за убийство Политковской принял участие в СВО и получил помилование

Член сборной Украины по рыбалке Билан сбежал после соревнований в Европе

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе
#убийство
#сво
#всу
#плен
Читайте нас в
Последние новости СВО: ВСУ заговорили об отступлении, где ВС РФ расширили контроль
14 ноября 2023, 10:15

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Украинские боевики опасаются, что западные союзники прекратят финансирование ВСУ, и ВС РФ одержат победу в конфликте. Редакция «Радио 1» расскажет, какие настроения в рядах украинской армии, почему противник заговорил об отступлении, и где имеют тактические успехи российские военные.

Система ПВО пресекла атаку БПЛА на Московскую область


Минувшей ночью киевский режим осуществил попытку атаки с использованием БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Средства ПВО обнаружили и перехватили дроны противника, которые намеревались нанести удары по Московской, Тамбовской и Брянской областям.

Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ


Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области


Неразорвавшийся дрон ВСУ был обнаружен на территории строящегося химического завода в Брянской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Прибывшие на место обнаружения беспилотника специалисты обезвредили взрывное устройство.
В результате атаки жертв нет. Крыша цеха получила незначительные повреждения.

Взрывы на Украине


В Херсоне прогремел взрыв, об этом сообщает издание «Страна.ua». Кроме того, взрывы прозвучали в Харьковской области. По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, в нескольких областях страны была объявлена воздушная тревога. Информации о разрушениях в настоящее время нет.

В ВСУ заговорили об отступлении до Львова


Украинские военные уверены, что без поддержки западных стран, ВСУ придется отступить от Львова. Об этом пишет издание Daily Beast.

Авторы статьи рассказали, что Запад может сократить помощь Украине на фоне конфликта между Палестиной и Израилем. Собеседники издания заявили, что без вооружения США Украина не сможет противостоять России, потому что у страны нет вооружения и боеприпасов.

Последние новости СВО


ВС РФ расширили зону контроля на севере, в районе Берховского водохранилища, сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Активное наступление российской армии зафиксировано на южном фланге Бахмута.

Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов
Залужный предложил Зеленскому создать армию роботов

На Херсонском направлении боевые действия активизировались. Противник попытался повредить дорогу из Алешек к Новой Каховке, чтобы нарушить снабжение ВС РФ на этом направлении.

Российским военным удалось улучшить позиции на Авдеевском участке фронта. Ожесточенные бои начались в районе Донецкой фильтровальной станции и СТ «Виноградники».
 
Читайте также:

Наркоман из Ленобласти хотел поехать воевать за ВСУ, но был задержан на границе

Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту

Если Запад не хочет платить за Украину, то заплатит за беженцев, заявили эксперты

 
 
 
 
#минобороны рф
#украина
#бпла
#взрывы
#тревога
#всу
#вс рф
#пво
#дроны
#сво
Читайте нас в
В небе над Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями сбиты БПЛА ВСУ
14 ноября 2023, 10:05

Фото: iStock/rancho_runner

Минувшей ночью средствами противовоздушной обороны были ликвидированы четыре украинских беспилотных летательных аппарата Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщает Минобороны России.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, уточняется, что всего четыре беспилотника ВСУ были уничтожены в небе над Московской, Брянской, Тамбовской и Орловской областями с помощью дежурных средств ПВ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 ноября украинский беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области. В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

Читайте также:

Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область

Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ

В Курской области украинский беспилотник ранил второго за сутки мужчину
#бпла
#всу
#минобороны рф
#пво
Читайте нас в
Член сборной Украины по рыбалке Билан сбежал после соревнований в Европе
14 ноября 2023, 09:37

Фото: iStock/Silent_GOS

Профессиональный рыбак Артур Билан, не желая возвращаться на родину, сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке, который проходил в Италии.
Shot пишет, что Артур Билан, который жил в Харькове, сообщил, что ему пришло две повестки и нет возможности «решить вопрос», а его супруга и ребёнок не хотят жить в постоянном стрессе. Мужчина покинул свою команду после неудачного выступления на соревнованиях прямо перед отъездом на Украину. Он ушёл пока все спали. Сообщение тренеру Билан написал на русском языке. 

Пока украинец планирует оставаться в Европе. 

Ранее другой украинский спортсмен — футболист Александр Роспутько — сбежал в РФ и попросил политубежище после матча юношеской лиги УЕФА между «Шахтёром» и «Антверпеном» в Бельгии.

Читайте также:

Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту

Министр обороны Украины Умеров собирается уволить троих командующих ВСУ

Соскин заявил о готовности украинских военных потребовать отставки Зеленского
#украина
#всу
#новости
#спорт
#спортсмены
#политика
#сво
#военные
Читайте нас в
Минобороны: Средства ПВО пресекли атаку БПЛА ВСУ на Московскую область
14 ноября 2023, 08:34

Фото: iStock/Naypong

Дежурные средства ПВО пресекли попытки киевского режима нанести удар по территории Московской области, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - прокомментировали ситуацию в оборонном ведомстве.

Отмечается, что дежурным средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить четыре вражеских беспилотника, которые пытались ​нанести удар по Московской, Тамбовской и Брянской областям. 

Ранее стало известно, что беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области.

Читайте также: 

Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области

Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту

Военный ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел двух мирных жителей в Мариуполе

 
#бпла
#московская область
#минобороны рф
#пво
Читайте нас в
Беспилотник атаковал химический завод в Брянской области
14 ноября 2023, 08:25

Фото: iStock/valio84sl

Беспилотник совершил атаку на химический завод в Брянской области, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, атака произошла в ночь на 14 ноября. 

В строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

После атаки в крыше цеха обнаружили три отверстия. Прибывшие на место происшествия специалисты смогли успешно обезвредить взрывное устройство.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал. 

Вчера беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил боеприпас на Курскую область и задел мужчину.

Читайте также: 

В Курской области украинский беспилотник ранил второго за сутки мужчину

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном
#беспилотник
#специалисты
#происшествия
#атака
#брянская область
Читайте нас в
Марочко раскрыл, что новобранцы в ВСУ получают ношенную одежду и защиту
14 ноября 2023, 07:32

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Новобранцы в Вооруженные силы Украины получают поношенную форму и средства защиты, об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«На одном из «сортировочных» пунктов города Харьков, перед отправкой в зону боевых действий, свежеиспеченным военнослужащим выдают б/у форменную одежду 2-й и 3-й категорий. Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки с выдаваемыми средствами бронезащиты», - прокомментировал ситуацию Марочко. 

По словам эксперта, тем новобранцам, которые рискнули открыто выразить своё недовольство, командование предложило приобрести новую форму за собственные деньги. А тех, кто продолжит возникать, привлекут к дисциплинарному наказанию и отправят в штурмующее отделение.

Читайте также: 

Украинский генерал Кривонос: БПЛА ВС РФ «Ланцет» уничтожают технику ВСУ

«Что-то попроще»: Запад больше не хочет отправлять своё вооружение на Украину

МО: Российские военные уничтожили группировку ВСУ под Артемовском FPV-дроном
#деньги
#имущество
#сво
#Харьков
#андрей марочко
#лнр
#всу
Читайте нас в
Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре бронированную баржу ВСУ
14 ноября 2023, 06:10

Фото: сайт Минобороны РФ

Казаки бригады «Дон» потопили бронированную баржу ВСУ на Днепре. Об этом военнослужащий взвода БПЛА отряда «Хопер» рассказал РИА Новости.
«Баржа с бронированным буксиром была замечена возле поселка Покровского. Буксир прикрывается баржей как щитом — то ли они проверяли огневые позиции, то ли просто провоцировали нас. В итоге баржу потопили», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Командир беспилотного отряда БОБР рассказал о потерях ВСУ

Авиация «Центра» нанесла удары по националистам «Азова»*

Инструкторы НАТО и ФБР готовили собак-подрывников для работы на Украине


* Запрещенная в России террористическая организация
#сво
#всу
#украина
#россия
Читайте нас в
Достижения.рф