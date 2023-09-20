В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

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Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках Элис Джилл Эдвардс призвала правительство США пересмотреть свое решение о передаче кассетных боеприпасов Украине.
Напомним, ранее украинские военнослужащие рассказали, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. По словам экспертов, российские укрепления защищены против бомбовых ударов. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.
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Екатерина Коршунова