В оперштабе Белгородской области опровергли заход украинской ДРГ в регион

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Пограничники и другие силовые структуры вступили в бой на линии разграничения в Белгородской области с украинской ДРГ, зайти на территорию региона диверсанты не смогли. Об этом сообщает оперштаб области.
«В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения», - написал в Telegram-канале оперштаба.
Также уточняется, что в селе Староселье никто не проживает, всех жителей вывезли еще в прошлом году. При этом информация об эвакуации жителей села Теребрено также является ложной.
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