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Супругу главы ГУР Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить сразу несколькими ядовитыми веществами.
«МК» пишет, что, по данным журналистов, анализы показали, что кроме мышьяка в организм женщины попала ртуть.
Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.
Украинские власти подозревают Кремль в причастности к попытке отравления. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «это привычное обвинение», и что «Украина во всем обвиняет РФ».
Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация, о том что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами. Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала.
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Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами
Сообщалось о том, что несколько сотрудников ГУР и Марианна Буданова оказались в больнице с отравлением тяжелыми металлами. Жена Буданова проживала вместе с ним в его кабинете.
Украинские власти подозревают Кремль в причастности к попытке отравления. На это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что «это привычное обвинение», и что «Украина во всем обвиняет РФ».
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Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами
Мария Фирсова