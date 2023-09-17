В Орле на нежилой объект упал беспилотник

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По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова беспилотный летательный аппарат упал на нежилой объект в районе Железнодорожного в городе Орел. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
В результате происшествия по предварительным данным никто не пострадал. Место инцидента оцеплено, и специализированные службы проводят необходимые мероприятия для урегулирования ситуации, которая находится под контролем.
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Артем Кузьмин