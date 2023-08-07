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В Орловской области ночью сюит БПЛА

Губернатор Орловской области Клычков: ночью в регионе сбит БПЛА
07 августа 2023, 14:23

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В Орловской области минувшей ночью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В Знаменском районе Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа, в результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет», - написал Клычков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что продолжается совместная работа с силовыми структурами по обеспечению безопасности на территории Орловской области.


Также губернатор Белгородской области сообщал, что в Белгороде силами ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлёте к городе.

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В ВСУ признали колоссальные потери в людях и технике
NYT: В ВСУ признали большие потери в людях и технике
07 августа 2023, 14:24

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В Вооруженных силах Украины признали большие потери в людях и технике в начале контрнаступления, пишет The New York Times.
Как сообщают журналисты, за последние месяцы ВСУ прошли подготовку общевойсковому бою, которая должна была помочь им на линии боевого соприкосновения.  

«Но некоторые бригады понесли тяжелые потери на начальных стадиях летнего контрнаступления, пытаясь прорваться через труднопреодолимую российскую оборону», - прокомментировали ситуацию представители издания.  

По словам одного из украинских командиров, контрнаступление должно было пройти гораздо быстрее и плодотворнее. По планам, войска ВСУ уже к осени должны были быть в Крыму. Однако, каждый участок леса дается украинским боевикам крайне сложно.

«Я многих потерял, а некоторые новые ребята психически сломлены», - заключил собеседник СМИ.  

Говоря о потерях в военной технике, он заявил, что это совершенно нормально для любого вооруженного конфликта.

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#всу
#контрнаступление
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Минобороны РФ: продвижение ВС РФ на Купянском направлении составило более 3 км в глубину обороны ВСУ
07 августа 2023, 14:17

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Министерство обороны России сообщило, что за последние трое суток продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны противника.
Ранее войска группировки «Запад» осуществили захват семи ключевых позиций Вооруженных Сил Украины в районе Ольшан и нанесли удар по роте противника. Противник предпринял четыре попытки контрнаступления, все из которых были успешно отражены.

Отмечается, что в результате было захвачено 7 ключевых позиций, девять наблюдательных станций и уничтожена рота пехоты 14-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожье уничтожает армию государства.

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#запорожье
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Минобороны: ВС РФ отразили три атаки ВСУ на Запорожском направлении
07 августа 2023, 14:12

Фото: iStock/Антон Вергун

В Минобороны России заявили, что российские военные отразили три вражеские атаки на Запорожском направлении.
«На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Успеновка и Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, у Новоселовки российские военные пресекли деятельность украинской ДРГ. А возле Яблоневого и Новоданиловки нанесен удар по скоплениям живой силы ВСУ. Таким образом, за минувшие сутки на Запорожском направлении ликвидировано порядка 80 украинских солдат, а также вражеская боевая техника.

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NYT: солдаты ВСУ жалуются на подготовку НАТО и западную бронетехнику
07 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские солдаты недовольны из-за некомпетентности командиров ВСУ, недостаточной подготовкой в странах НАТО, а также неподходящей западной бронетехникой. Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что командиры украинских войск отправляют только что подготовленных новобранцев в бой и используют непроверенные тактики в ходе контрнаступления. Также в рядах ВСУ жалуются на американских военных инструкторов. По словам одного из украинских бойцов, военные инструкторы США «сражались с не такими, как русские».

Бойцы ВСУ также жалуются на слишком короткий срок обучения.

Напомним, ранее бывший специалист МВФ Дэвид Ву выразил восхищение действиями российской армии на поле боя. Он предположил, что ближайшие контрнаступательные действия ВСУ могут не принести ожидаемых результатов.

Ву также подчеркнул, что профессионализм и совершенствование российской армии вызывают у него глубокое уважение. Он отметил, что российские военные анализируют свои действия, делая выводы из прошлых ошибок.

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#сша
#военные
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#всу
#запорожье
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Бывший игрок ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин отправился на СВО по контракту
07 августа 2023, 13:40

Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Российский футболист, легендарный защитник столичных ФК ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин подписал контракт с батальоном Española и отправился в зону специальной военной операции, в район Артёмовска, для его защиты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из сообщения следует, что Соломатин ранее доставлял жителям Донбасса гуманитарную помощь. Однако сейчас решил подписать контракт с батальоном Española и поехать в зону СВО уже для того, чтобы принимать участие в боевых действиях.

Уточняется, что данный батальон состоит из футбольных фанатов, которые приняли решение пойти на защиту своей родины. Таким образом, получив позывной «Солома», российский футболист уже занял свое место в обороне Артемовска.

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#футболист
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В Белгороде система ПВО сбила украинский беспилотник
07 августа 2023, 13:18

Фото: iStock/aapsky

В Белгороде российская система противовоздушной обороны сбила вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который летел в сторону города. Об этом рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что в результате работы ПВО пострадавших и разрушений на земле нет.

Также 7 августа украинские войска попытались атаковать участок нефтепровода «Дружба» в Орловской области. Обломки беспилотника обнаружили в 170 километрах от границы в деревне Слободка.

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#бпла
#telegram
#пво
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В США заявили, что Украина находится на грани полного краха
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ находятся на грани полного краха
07 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/JARAMA

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что сейчас на Украине наступил переломный момент из-за полного краха украинского контрнаступления.
«Мы находимся на переломном моменте. Я бы сказал, что это, вероятно, самый опасный момент в этом кризисе и конфликте, с которым мы столкнулись, потому что Украина находится на грани краха», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube.
 
Он объяснил, что ВСУ находятся в крайне плачевном состоянии из-за своего провального контрнаступления. При этом и после него украинским военным не станет легче, так как Россия стала только сильнее. Макгрегор задался вопросом: «А что делать дальше, когда ставка, поставленная на Украину, провалилась?»

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МИД: без участия России никакие встречи по Украине не имеют добавленной стоимости
07 августа 2023, 12:35

Фото: iStock/Ilya Burov

Россия рассчитывает, что страны БРИКС, которые приняли участие во встрече в Джидде по Украине, проинформируют РФ о ходе прошедших консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.
В МИД России также добавили, что без участия РФ и учета ее интересов, никакие встречи по Украине «не имеют ни малейшей добавленной стоимости».

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

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#политика
#мид
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#спецоперация
#украина
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Постпред РФ в Вене назвал встречу по Украине в Джидде бессмысленной
07 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Silent_GOS

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча по Украине в Джидде не имеет отношения к мирному процессу, по этой причине это мероприятие не имеет смысла, так как на него не пригласили Россию. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По словам Ульянова, на данный момент реальная политика в международных отношениях заменяется пиаром и мероприятиями, которые носят пропагандистский характер.

Напомним, в субботу, 5 августа, в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, кроме России.

Ранее Киев на переговорах по ситуации на Украине в саудовском городе Джидда больше не предлагал принятие "мирного плана" украинского президента Владимира Зеленского. На предыдущих переговорах, которые проводились в Копенгагене, Киев настаивал на том, чтобы крупные страны прияли мирный план, который сработает только после того, как Россия выведет свои войска с украинской территории.

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