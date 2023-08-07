В Орловской области ночью сюит БПЛА

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В Орловской области минувшей ночью был сбит украинский беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Андрей Клычков.
«В Знаменском районе Орловской области на минувших выходных в ночь на воскресенье сбит беспилотник самолетного типа, в результате падения его обломков жертв, пострадавших и разрушений нет», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что продолжается совместная работа с силовыми структурами по обеспечению безопасности на территории Орловской области.
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Элина Позднякова