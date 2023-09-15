В Орловской области сбили беспилотник

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Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на территории Ливенского района Орловской области сбит БПЛА.
Отмечается, что беспилотник был сбит средствами РЭБ. По данным губернатора, повреждений и пострадавших нет.
Клычков добавил, что место происшествия оцеплено. На данный момент ситуация находится под контролем.
Напомним, ранее сообщалось о том, что беспилотный летательный аппарат «Упырь» начали применять российские военные на Донецком направлении специальной военной операции на Украине. Дрон разработан по технологии FPV (first-person view, «вид от первого лица»).
Его применение на одном из участков линии боевого соприкосновения вынудило противника отвести военную технику на пять километров вглубь.
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Клычков добавил, что место происшествия оцеплено. На данный момент ситуация находится под контролем.
Его применение на одном из участков линии боевого соприкосновения вынудило противника отвести военную технику на пять километров вглубь.
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Екатерина Коршунова