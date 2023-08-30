В Орловской области уничтожен очередной украинский беспилотник

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В Орловской области средствами РЭБ обезврежен очередной украинский беспилотный летательный аппарат. Повреждений и пострадавших нет. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.
«Друзья, сегодня еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района Орловской области», - написал Клычков в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что на земле нет никаких повреждений. также никто не пострадал. В настоящее время место падения вражеского БПЛА оцеплено, там находятся сотрудники правоохранительных органов. Ситуация в области находится под контролем, заключил Клычков.
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Элина Позднякова