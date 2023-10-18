В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

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В городе Павлоград в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Была объявлена воздушная тревога, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.
«В Павлограде произошли взрывы. Все необходимые службы находятся в боевой готовности», - написал Лысак.Читайте также:
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