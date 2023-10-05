В Пентагоне назвали оставшуюся для помощи Украине сумму

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu
Общая сумма доступных средств для использования Соединенными Штатами в качестве помощи для Украины составляет приблизительно семь миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что около 5,4 миллиарда долларов были выделены благодаря перераспределению ранее выделенных средств для помощи Украине, и ещё около 1,6 миллиарда долларов предназначены для восстановления израсходованных ресурсов.
При этом Райдер отметил, что нельзя точно сказать, будет ли этого достаточно для поставки Вооруженным силам Украины тактических ракет ATACMS, так как на данный момент соответствующее решение не было принято.
Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты планируют продолжить взаимодействие с Конгрессом США с целью выделения дополнительных средств для военной поддержки Украины. В случае неотложной необходимости всегда существует возможность перераспределения средств из других программ.
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При этом Райдер отметил, что нельзя точно сказать, будет ли этого достаточно для поставки Вооруженным силам Украины тактических ракет ATACMS, так как на данный момент соответствующее решение не было принято.
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