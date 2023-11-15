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В Пентагоне не верят, что F-16 изменят ситуацию на поле боя для ВСУ

Министр ВВС США Кендалл: Передача ВСУ F-16 не изменит расстановку сил в корне
15 ноября 2023, 03:02
Фото: iStock/Jeremy Christensen

Фото: iStock/Jeremy Christensen

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 повысят потенциал ВСУ, однако самолёты не изменят ситуацию на поле боя в корне. Об этом пишет ТАСС.
«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу Украины. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — цитирует агентство слова Кендалла.

Он добавил, что с получением украинскими пилотами F-16 расстановка сил в зоне СВО фундаментальным образом не изменится.


Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
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#украина
#всу
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ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
15 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/RamonCast

Украинские военные обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 11 раз за последние 24 часа, выпустив 52 боеприпаса, сообщает представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За прошедшие сутки стало известно об 11 случаях обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)... На направлении к Донецку противник осуществил 4 обстрела из РСЗО и артиллерии калибром 155 мм. В Горловке зафиксированы 7 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибров 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. В сумме выпущено 52 различных боеприпаса», — гласит сообщение представительства.
Отмечается, что под обстрелами украинских военных оказались районы четырех населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Зайцево и Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы). В предыдущие сутки было зафиксировано 36 обстрелов со стороны украинских войск.

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Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО
15 ноября 2023, 01:53

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Министерство обороны России стремится усилить систему противовоздушной обороны на главных носителях крылатых ракет «Калибр» — кораблях проекта «Буян-М». Источники в ведомстве сообщили, что планируется модернизировать эти корабли, интегрировав в них передовую зенитно-ракетную систему «Панцирь-М».
«Министерство обороны РФ изучает вопрос оснащения малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» передовыми зенитно-ракетными комплексами (ЗРАК) «Панцирь-М», — сообщили источники газеты «Известия».
Эксперты из области военно-промышленного комплекса отмечают, что такой шаг позволит усилить защиту кораблей не только от воздушных атак, но и от противокорабельных ракет и высокоточного оружия.

Согласно мнению экспертов, корабельная версия системы ПВО «Панцирь-М» представляет собой наиболее современное зенитно-ракетно-артиллерийское вооружение в этой области. Морская модификация комплекса «Панцирь-С1» способна поражать цели на высоте от одного метра до нескольких десятков километров. Также отмечается, что радиолокационная станция «Панциря-М» может обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров, а сам комплекс обеспечивает защиту корабля от воздушных атак в радиусе 40 километров и на высоте до 15 километров.

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«Известия»: левый берег Днепра будет очищен от ВСУ в ближайшие дни
15 ноября 2023, 01:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Попытки Вооруженных Сил Украины (ВСУ) перебросить свои силы на левый берег реки Днепр столкнулись с неудачей. Военный аналитик Василий Дандыкин утверждает, что до 27 ноября на том участке территории украинской морской пехоты не появится.
«Украинские Вооруженные Силы сформировали корпус морской пехоты, объединяющий несколько бригад. Небольшие группы, которые там присутствуют, будут разгромлены артиллерийским и авиационным огнем, когда мы перейдем через Днепр. Я уверен, что к 27 ноября на левом берегу Днепра у ВСУ не будет присутствия», — заявил эксперт в беседе с «Известиями».
Ранее опубликованное сообщение РИА Новости о переброске группировки «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра было опровергнуто Министерством обороны России.

Предполагается, что в ближайшие дни интенсивность боевых действий в районе села Крынки может возрасти, поскольку для ВСУ это последний шанс продемонстрировать свою способность к наступлению перед западными союзниками. Российские вооруженные силы успешно препятствуют попыткам противника доставить военное снаряжение на указанную территорию.

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#всу
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В Киеве объявили воздушную тревогу
15 ноября 2023, 01:21

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

В Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается в Телеграм-канале Киевской городской государственной администрации.
«В Киеве объявлена воздушная тревога», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Российский боец рассказал о тактике роты «Каскад» во время боя с ВСУ
Оператор «Треха»: танкисты роты «Каскад» работают по ВСУ из закрытых позиций
14 ноября 2023, 23:27

Фото: iStock/Michele Ursi

Танкисты из танковой роты Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» предпочитают оперировать противником из укрытых позиций, рассказал наводчик-оператор танка по кличке «Треха» в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что их стратегия основывается на работе из скрытых позиций, поскольку опыт показал, что использование прямой наводки на опорные пункты, расположенные в открытом поле, малоэффективно. Такие снаряды могут не достигнуть цели из-за воздействия веток или, наоборот, продолжить полет и взорваться в другом месте.

Наводчик-оператор также отметил, что расстояние до целей составляет приблизительно девять километров, и снаряды следуют навесной траекторией, что значительно повышает точность стрельбы.

«С первого выстрела можно попасть в районе 20 метров от цели», — добавил он.
Танкист подчеркнул, что в настоящее время мобильные противотанковые системы достигли нового уровня, и дроны в борьбе с танками проявили свою эффективность. Современные противотанковые управляемые ракеты, по его словам, способны пролететь до десяти километров при хорошей видимости.

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Myśl Polska: ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Запорожском направлении
14 ноября 2023, 18:03

Фото: istock / Olena_Z

Вооруженные силы РФ сорвали наступление ВС Украины на Запорожском направлении. Об этом пишет Myśl Polska.

«У командования ВСУ сдали нервы. Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса (33-ю и 47-ю отдельные механизированные бригады, оснащенные танками Leopard и БМП Bradley) в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку», — сказано в материале.
Отмечается, что армия Украины планировала подавить и уничтожить танки и артиллерийские установки России. Издание сообщает, что ВСУ были уничтожены на минных полях с помощью танков, противотанковых ракет и ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Ранее Минобороны РФ сообщало, что армия Украины с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 6 ноября оборонное ведомство сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и других боевых бронированных машин.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Участница из Дубны вышла в финал конкурса «Женщина-герой»
14 ноября 2023, 17:44

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Жительница Дубны Татьяна Большакова стала финалисткой конкурса «Женщина-герой 2023». Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров. В своём телеграм-канале он поздравил Татьяну и пожелал победы.
Тихомиров напомнил, что жюри отобрало конкурсанток из разных подмосковных муниципалитетов. В финале встретятся 10 участниц.

Финал Московского областного конкурса «Женщина-герой» среди жён и родственниц участников специальной военной операции пройдёт 27 ноября на концертной площадке VEGAS CITY HALL в Красногорске. 
 
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#сво
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#военные
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За пределами Ростовской области по воздушной цели отработала ПВО
Ростовский губернатор Голубев: ПВО отработала по цели за пределами региона
14 ноября 2023, 16:09

Фото: iStock/vladj55

За пределами Ростовской области по воздушной цели отработала российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня около 15 часов система ПВО отработала по цели за пределами Ростовской области. Военные выполняют задачи в соответствии с планом СВО», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он призвал всех местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее также сообщалось, что беспилотник потерпел крушение при попытке атаковать «Конструкторское бюро машиностроения» в подмосковной Коломне. По информации СМИ, беспилотник упал утром 14 ноября около 07:30 утра.В результате падения устройства были незначительно повреждены остекление и обшивка одного из зданий комплекса. К счастью, никто не пострадал.

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#военные
#сво
#пво
#беспилотник
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Воробьёв вручил медали «За храбрость» подмосковным добровольцам из отряда БАРС
14 ноября 2023, 16:03

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды подмосковным добровольцам из отряда БАРС. Все они в зоне спецоперации сумели не только выполнить боевую задачу, но и спасти жизни товарищей. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Указом президента бойцы награждены медалями «За храбрость» II степени.
«Каждый из вас – храбрый человек, который защищает Родину. Президент не раз отмечал, что отряд БАРС на передовой действует достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием хочу вручить награды и пожать вам руку. Надеюсь, что мы и дальше будем общаться. В наших муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров. Знаю, что многие ребята, возвращающихся из зоны СВО, приходят в школы рассказывать о своих товарищах, поступках, подвигах, о том, что такое храбрость, смелость и что такое Родина для каждого из вас», – сказал Воробьёв.
Военнослужащий с позывным Берет командовал отделением артиллерийской разведки, участвовал в боевых действиях на самых горячих направлениях. Был ранен, попав под огонь вражеского миномёта.
 
«Моё боевое подразделение выявило маршруты передвижения сил и средств противника. В результате были уничтожены несколько складов с боеприпасами, боевая сила и автотранспортные средства для передвижения. Пойти на СВО было моим взвешенным решением, я не мог остаться в стороне. Сейчас у меня закончился контракт, прошла операция, прохожу реабилитацию. Восстановимся – и вперёд», – сказал боец. 
Герой с позывным Бабай отправился на СВО добровольцем в апреле прошлого года. Взял с товарищами около десятка опорных пунктов противника, был тяжело ранен. Сейчас он в отпуске, но скоро отправится к боевым товарищам.
«Уже во второй раз повезу гуманитарку на своей машине. Маскировочные сетки, сигарет – всё, что миром собрано. Эта поддержка очень нужна ребятам», – поделился планами герой.
На награждение бойцы приехали с жёнами, детьми и родителями. 

Мать бойца с позывным Шаман Анна Викторовна прочитала стихотворение собственного сочинения, которое посвятила не только сыну, но и всем защитникам Отечества. Шаман получил ранение в составе эвакуационной группы, оказал первую медицинскую помощь 16 раненым товарищам.
«Хочу сказать спасибо, что сегодняшней наградой отметили ту часть жизни, которую наши мужчины отдали Родине. Здесь присутствуют те, кто действительно любит свою страну. И мне очень хотелось бы, чтобы жизни как можно большего количества защитников нашей Родины сохранялись», – сказала женщина.
После награждения Воробьев поговорил с героями и их близкими.
«Когда встречаешься с ребятами с твёрдыми глубокими убеждениями, это всегда вызывает восхищение. Мы со своей стороны стараемся делать всё, чтобы вам помогать. Поздравляю вас, дай бог, чтобы все вернулись домой живыми, чтобы вас там ждали, чтобы дети видели своих отцов и обязательно ими гордились. Ну и, конечно, за нашу Победу», – сказал губернатор.
На встрече присутствовала сотрудница Фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Пригласить её просили сами бойцы, многим из которых она помогла.
«Иногда бывает достаточно просто морально поддержать, выслушать, чтобы человек рассказал о своих переживаниях. В фонде я с момента основания – с 1 июня 2023 года. Я волонтёр, ездила на фронт с начала спецоперации и продолжаю это делать сейчас. Поэтому обо всем знаю не понаслышке», – поделилась Рубцова.
Герои выразили большую благодарность фонду, подмосковным волонтёрам, которые присылают на фронт всё самое необходимое, а также медикам. Так, боец с позывным Хам рассказал, что в луганском госпитале работали врачи, в том числе из Кубинки.
 
«А мне медики полностью вернули зрение в Севастополе. Помню, это был молодой парень, фельдшер, не так давно я его навещал, специально нашёл его адрес. Таких бы медиков побольше», – рассказал боец с позывным Тор.
Губернатор напомнил, что в центре «Ясенки» под Подольском участники СВО могут пройти реабилитацию. Там предлагают восемь программ. Бесплатное лечение рассчитано на три недели.

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