В Пентагоне не верят, что F-16 изменят ситуацию на поле боя для ВСУ

Фото: iStock/Jeremy Christensen
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что поставки Киеву истребителей F-16 повысят потенциал ВСУ, однако самолёты не изменят ситуацию на поле боя в корне. Об этом пишет ТАСС.
«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу Украины. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — цитирует агентство слова Кендалла.
Он добавил, что с получением украинскими пилотами F-16 расстановка сил в зоне СВО фундаментальным образом не изменится.
Читайте также:
В США назвали невыгодным ослабление России
ВСУ 11 раз обстреляли территорию ДНР
Минобороны усилит главных носителей ракет «Калибр» самой совершенной ПВО
Диана Аванесян