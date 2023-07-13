В Пентагоне подтвердили передачу кассетных боеприпасов Киеву

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Кассетные боеприпасы, которые были переданы Киеву США, уже находятся на Украине. Об этом заявил директор операций объединенного штаба Пентагона Дуглас Симс.
«Наши кассетные боеприпасы уже там», - сказал Симс журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
При этом уточняется, что кассетные боеприпасы Украине передали не только США, но и другие страны.
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Элина Позднякова