В Пентагоне раскрыли готовность украинской армии к зиме

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Во время пресс-конференции глава американского военного ведомства отметил, что у страны есть все необходимые средства, «чтобы добиться успеха и сражаться зимой».
Кроме того, глава Пентагона предложил Украине новый пакет военной помощи в размере 100 миллионов долларов.
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