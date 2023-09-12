В Пентагоне раскрыли, когда первые F-16 взлетят над Украиной

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Обучение украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16 займет от 6 до 9 месяцев, об этом сообщил кандидат на пост начальника штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин.
«Очевидно, что каждый из учащихся отличается своим уровнем знаний и темпом освоения курса. Однако курс, который мы проходим, обычно занимает примерно шесть месяцев. Так что, если бы они начали (проходить) его здесь в следующем месяце или около того, (окончание подготовки) произошло бы в начале весны», - прокомментировал ситуацию Олвин.
По его словам, обучение пилотов Вооруженных сил Украины управлению F-16 займет от шести до девяти месяцев.
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Евгения Парфентьева